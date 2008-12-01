|
|
|
Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Пон 11 чер, 2018 18:53
Было бы здорово чтобы подгружаемые картинки автоматически пропорционально масштабировались при отображении под ширину полосы сообщений форума. А по клику, как обычно можно было бы открыть полный размер. Если ужимать изначально картинку самому, чтобы не выглядела обрезанной, в ряде случаев детали уже не рассмотришь в полноразмерном виде при клике на картинку.
-
Surfer
-
-
- Повідомлень: 1101
- З нами з: 14.11.13
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 12 чер, 2018 11:20
Сибарит Як ситуація сьогодні?
З пов.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 371
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 55 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 12 чер, 2018 13:57
Ірина_
Все то же самое.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 2967
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 490 раз.
- Подякували: 863 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|356
|108228
|
|
|133
|52291
|
|
|42
|25517
|
|