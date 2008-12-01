Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Додано: Пон 11 чер, 2018 18:53
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Было бы здорово чтобы подгружаемые картинки автоматически пропорционально масштабировались при отображении под ширину полосы сообщений форума. А по клику, как обычно можно было бы открыть полный размер. Если ужимать изначально картинку самому, чтобы не выглядела обрезанной, в ряде случаев детали уже не рассмотришь в полноразмерном виде при клике на картинку.
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:30
Нашел костыль - Firefox-расширение FoxReplace.
С ним быстрый переход по форумам работает корректно.
Очень жаль, что разработчики сайта не понимают, что
не нужно юзать пост там, где его юзать не нужно
Додано: Вів 12 чер, 2018 23:12
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
нестандартный вопрос, можно ли сделать так чтобы при смене айпишника не слетала авторизация?
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