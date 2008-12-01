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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 198199200201
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 18:53

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Было бы здорово чтобы подгружаемые картинки автоматически пропорционально масштабировались при отображении под ширину полосы сообщений форума. А по клику, как обычно можно было бы открыть полный размер. Если ужимать изначально картинку самому, чтобы не выглядела обрезанной, в ряде случаев детали уже не рассмотришь в полноразмерном виде при клике на картинку.
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 11:20

Сибарит Як ситуація сьогодні?

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:57

Ірина_
Все то же самое.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 16:30

  mustbe написав:
  Ірина_ написав:
При просмотре любой темы - внизу есть форма быстрого выбора форума.
Сейчас отправка этой формы осуществляется методом POST.
Предлагаю отправлять эту форму методом GET.

То есть надо в строке
<form method="post" id="jumpbox" ...
изменить post на get

Тогда в полученном урле будет четко виден номер форума и эту страницу можно будет нормально обновлять
Дякую, передала в тех.відділ

Вы хоть маякните - ждать или искать костыли ?


mustbe На даний момент - шукати


Нашел костыль - Firefox-расширение FoxReplace.
С ним быстрый переход по форумам работает корректно.

Очень жаль, что разработчики сайта не понимают, что
не нужно юзать пост там, где его юзать не нужно
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 23:12

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

нестандартный вопрос, можно ли сделать так чтобы при смене айпишника не слетала авторизация?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 12:33

  Ірина_ написав:Сибарит Як ситуація сьогодні?

З пов.

Спасибо!
Теперь все хорошо!
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:00

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Сьогодні зламали шрифти. Стали зовсім непропорційними. Особливо текст повідомлень.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:51

Кочевник У мене все без змін. Можна скрін показати?
Ще у когось є така проблема?

З пов.Ірина
Ірина_
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