|
|
|
Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Пон 11 чер, 2018 18:53
Было бы здорово чтобы подгружаемые картинки автоматически пропорционально масштабировались при отображении под ширину полосы сообщений форума. А по клику, как обычно можно было бы открыть полный размер. Если ужимать изначально картинку самому, чтобы не выглядела обрезанной, в ряде случаев детали уже не рассмотришь в полноразмерном виде при клике на картинку.
-
Surfer
-
-
- Повідомлень: 1210
- З нами з: 14.11.13
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 339 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 12 чер, 2018 11:20
Сибарит Як ситуація сьогодні?
З пов.
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 390
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 12 чер, 2018 13:57
Ірина_
Все то же самое.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 3057
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 954 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 12 чер, 2018 16:30
mustbe написав: Ірина_ написав:
При просмотре любой темы - внизу есть форма быстрого выбора форума.
Сейчас отправка этой формы осуществляется методом POST.
Предлагаю отправлять эту форму методом GET.
То есть надо в строке
<form method="post" id="jumpbox" ...
изменить post на get
Тогда в полученном урле будет четко виден номер форума и эту страницу можно будет нормально обновлять
Дякую, передала в тех.відділ
Вы хоть маякните - ждать или искать костыли ?
mustbe На даний момент - шукати
Нашел костыль - Firefox-расширение FoxReplace.
С ним быстрый переход по форумам работает корректно.
Очень жаль, что разработчики сайта не понимают, что
не нужно юзать пост там, где его юзать не нужно
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 573
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 чер, 2018 23:12
нестандартный вопрос, можно ли сделать так чтобы при смене айпишника не слетала авторизация?
-
Diman
-
-
- Повідомлень: 320
- З нами з: 11.07.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 чер, 2018 12:33
Ірина_ написав:Сибарит
Як ситуація сьогодні?
З пов.
Спасибо!
Теперь все хорошо!
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 3057
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 954 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 19 лип, 2018 16:00
Сьогодні зламали шрифти. Стали зовсім непропорційними. Особливо текст повідомлень.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 351
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:51
Кочевник У мене все без змін. Можна скрін показати?
Ще у когось є така проблема?
З пов.Ірина
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 390
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 19 лип, 2018 18:01
Ірина_
У меня ничего не изменилось (ноутбук + системник).
Возможно проблема у самого Кочевник'a - сбились настройки?
-
yanyura
-
-
- Повідомлень: 3730
- З нами з: 09.01.09
- Подякував: 896 раз.
- Подякували: 728 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|371
|111879
|
|
|133
|52815
|
|
|42
|25865
|
|