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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 199200201202
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:54

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Шановні!
А чи у мене одного спостерігаються проблеми з налаштуванням часового поясу?
Для прикладу:
- в "Загальних налаштуваннях" обрано "Мій часовий пояс:" "[UTC + 2] ...Київ...", час у фреймі "Зараз обговорюється" правильний, а от час повідомлень на сторінці теми "втік" вперед на 1 годину - зараз 12:50, а відображається як "Додано: Пон 03 гру, 2018 13:50"
- в "Загальних налаштуваннях" змінюю "Мій часовий пояс:" на "[UTC + 1] Берлін...", час і у фреймі "Зараз обговорюється" і у повідомленях на сторінці теми правильний (відображається як "Додано: Пон 03 гру, 2018 12:50")

Що я роблю не так?

P.S. На PC встановлено часовий пояс "(GMT+02:00) ...Київ..."
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:03

Sungsam а що в налаштуваннях? Який час діє?
https://clip2net.com/s/3YmA831

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:41

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  Ірина_ написав:Sungsam а що в налаштуваннях? Який час діє?

Упс! Це воно. Дякую! Не догледів...
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:55

:) Sungsam)

З пов.Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 480
З нами з: 14.09.13
Подякував: 41 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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  #<1 ... 199200201202
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