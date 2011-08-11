Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Шановні! А чи у мене одного спостерігаються проблеми з налаштуванням часового поясу? Для прикладу: - в "Загальних налаштуваннях" обрано "Мій часовий пояс:" "[UTC + 2] ...Київ...", час у фреймі "Зараз обговорюється" правильний, а от час повідомлень на сторінці теми "втік" вперед на 1 годину - зараз 12:50, а відображається як "Додано: Пон 03 гру, 2018 13:50" - в "Загальних налаштуваннях" змінюю "Мій часовий пояс:" на "[UTC + 1] Берлін...", час і у фреймі "Зараз обговорюється" і у повідомленях на сторінці теми правильний (відображається як "Додано: Пон 03 гру, 2018 12:50")
Що я роблю не так?
P.S. На PC встановлено часовий пояс "(GMT+02:00) ...Київ..."