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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 200201202203>
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:54

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Шановні!
А чи у мене одного спостерігаються проблеми з налаштуванням часового поясу?
Для прикладу:
- в "Загальних налаштуваннях" обрано "Мій часовий пояс:" "[UTC + 2] ...Київ...", час у фреймі "Зараз обговорюється" правильний, а от час повідомлень на сторінці теми "втік" вперед на 1 годину - зараз 12:50, а відображається як "Додано: Пон 03 гру, 2018 13:50"
- в "Загальних налаштуваннях" змінюю "Мій часовий пояс:" на "[UTC + 1] Берлін...", час і у фреймі "Зараз обговорюється" і у повідомленях на сторінці теми правильний (відображається як "Додано: Пон 03 гру, 2018 12:50")

Що я роблю не так?

P.S. На PC встановлено часовий пояс "(GMT+02:00) ...Київ..."
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 13:03

Sungsam а що в налаштуваннях? Який час діє?
https://clip2net.com/s/3YmA831

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:41

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  Ірина_ написав:Sungsam а що в налаштуваннях? Який час діє?

Упс! Це воно. Дякую! Не догледів...
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:55

:) Sungsam)

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:13

Как я понимаю, нет возможности найти все свои сообщения в определенной теме? Так, чтобы не листать весь список своих сообщений...
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:19

  la9 написав:Как я понимаю, нет возможности найти все свои сообщения в определенной теме? Так, чтобы не листать весь список своих сообщений...

Зображення
но коряво :mrgreen:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:26

Мизантрóп там есть окошко "Ключевые слова:", которое нужно заполнить...
все равно не пойму, как мне вытащить все (!) мои сообщения из конкретной темы...
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:52

  la9 написав:Мизантрóп там есть окошко "Ключевые слова:", которое нужно заполнить...
все равно не пойму, как мне вытащить все (!) мои сообщения из конкретной темы...

ниже раздел веток,но общих
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:54

  Мизантрóп написав:
  la9 написав:Мизантрóп там есть окошко "Ключевые слова:", которое нужно заполнить...
все равно не пойму, как мне вытащить все (!) мои сообщения из конкретной темы...

ниже раздел веток,но общих

ветки - есть, по темам - поиска нет. Почти всю тему пролистал, пока нашел свое сообщение(
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:56

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

коряво,согласен.А кто ищет-тот всегда найдет))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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