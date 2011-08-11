Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
+ Додати тему
Відповісти на тему
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:54
Шановні!
А чи у мене одного спостерігаються проблеми з налаштуванням часового поясу? Для прикладу: - в "Загальних налаштуваннях" обрано "Мій часовий пояс:" "[UTC + 2] ...Київ...", час у фреймі "Зараз обговорюється" правильний, а от час повідомлень на сторінці теми "втік" вперед на 1 годину - зараз 12:50, а відображається як "Додано: Пон 03 гру, 2018 13:50" - в "Загальних налаштуваннях" змінюю "Мій часовий пояс:" на "[UTC + 1] Берлін...", час і у фреймі "Зараз обговорюється" і у повідомленях на сторінці теми правильний (відображається як "Додано: Пон 03 гру, 2018 12:50") Що я роблю не так? P.S. На PC встановлено часовий пояс "(GMT+02:00) ...Київ..."
Sungsam
Повідомлень: 93
З нами з: 05.10.11
Подякував: 12 раз.
Подякували: 11 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 гру, 2018 13:03
Sungsam
а що в налаштуваннях? Який час діє?
https://clip2net.com/s/3YmA831
З пов.Ірина
Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень: 482
З нами з: 14.09.13
Подякував: 41 раз.
Подякували: 64 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 гру, 2018 14:41
Ірина_ написав:
Sungsam а що в налаштуваннях? Який час діє?
Упс! Це воно. Дякую! Не догледів...
Sungsam
Повідомлень: 93
З нами з: 05.10.11
Подякував: 12 раз.
Подякували: 11 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 гру, 2018 14:55
Sungsam
)
З пов.Ірина
Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень: 482
З нами з: 14.09.13
Подякував: 41 раз.
Подякували: 64 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:13
Как я понимаю, нет возможности найти все свои сообщения в определенной теме? Так, чтобы не листать весь список своих сообщений...
la9
Повідомлень: 1234
З нами з: 02.07.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 34 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:26
Мизантрóп там есть окошко "Ключевые слова:", которое нужно заполнить... все равно не пойму, как мне вытащить все (!) мои сообщения из конкретной темы...
la9
Повідомлень: 1234
З нами з: 02.07.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 34 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:52
la9 написав: Мизантрóп
там есть окошко "Ключевые слова:", которое нужно заполнить...
все равно не пойму, как мне вытащить все (!) мои сообщения из конкретной темы...
ниже раздел веток,но общих
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Повідомлень: 1903
З нами з: 03.12.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 220 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:54
Мизантрóп написав: la9 написав: Мизантрóп
там есть окошко "Ключевые слова:", которое нужно заполнить...
все равно не пойму, как мне вытащить все (!) мои сообщения из конкретной темы...
ниже раздел веток,но общих
ветки - есть, по темам - поиска нет. Почти всю тему пролистал, пока нашел свое сообщение(
la9
Повідомлень: 1234
З нами з: 02.07.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 34 раз.
Профіль
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:56
коряво,согласен.А кто ищет-тот всегда найдет))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Повідомлень: 1903
З нами з: 03.12.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 220 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
543
168595
135
55461
31
28999