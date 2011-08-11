Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Додано: Пон 03 гру, 2018 21:57
la9 написав: Мизантрóп написав: la9 написав: Мизантрóп
там есть окошко "Ключевые слова:", которое нужно заполнить...
все равно не пойму, как мне вытащить все (!) мои сообщения из конкретной темы...
ниже раздел веток,но общих
ветки - есть, по темам - поиска нет. Почти всю тему пролистал, пока нашел свое сообщение(
Ради интереса, дайте название темы, попробую найти ваше сообщение
freeze
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:00
freeze Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
В моем сообщении речь шла о том, что сламался общий вид в меню карт...
Но мой пост я нашел уже, правда, методом пересмотра страниц ветки))
la9
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:03
freeze
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:05
la9
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:08
freeze
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:09
freeze
температура еще сильней упала
la9
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:28
la9 написав: freeze
температура еще сильней упала
Пожалуй, только один вариант, забить поиск по пользователю la9 и попытаться вспоминать точнее о чем конкретно вы писали с целью найти ключевые слова, задействованные в вашем сообщении. Все сообщения из одной темы одного пользователя как-то не вылазят.
freeze
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:43
freeze написав: la9 написав: freeze
температура еще сильней упала
Пожалуй, только один вариант, забить поиск по пользователю la9 и попытаться вспоминать точнее о чем конкретно вы писали с целью найти ключевые слова, задействованные в вашем сообщении. Все сообщения из одной темы одного пользователя как-то не вылазят.
Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
пост от 09 ноя, 2017 23:08, не знаю, как прямую ссылку сделать
la9
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Додано: Пон 03 гру, 2018 22:51
la9 написав:
как прямую ссылку сделать
туц по якорю
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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