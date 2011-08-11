Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

la9 написав:
ветки - есть, по темам - поиска нет. Почти всю тему пролистал, пока нашел свое сообщение(
Ради интереса, дайте название темы, попробую найти ваше сообщение
|
|
|
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Пон 03 гру, 2018 21:57
Ради интереса, дайте название темы, попробую найти ваше сообщение
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:00
freeze Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
В моем сообщении речь шла о том, что сламался общий вид в меню карт...
Но мой пост я нашел уже, правда, методом пересмотра страниц ветки))
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:03
viewtopic.php?p=4418059#p4418059 ?
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:05
холодно)
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:08
viewtopic.php?p=2826285#p2826285 ?
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:28
Пожалуй, только один вариант, забить поиск по пользователю la9 и попытаться вспоминать точнее о чем конкретно вы писали с целью найти ключевые слова, задействованные в вашем сообщении. Все сообщения из одной темы одного пользователя как-то не вылазят.
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:43
Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
пост от 09 ноя, 2017 23:08, не знаю, как прямую ссылку сделать
Додано: Пон 03 гру, 2018 22:51
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:56
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
А кто здесь принимает предложения об улучшении форума?
Я прошу добавить в подразделах ветки ссылки на сайты банков в названиях тем для быстрого перехода к обсуждаемому банку.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
|