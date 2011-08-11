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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 200201202203
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 21:57

  la9 написав:
  Мизантрóп написав:
  la9 написав:Мизантрóп там есть окошко "Ключевые слова:", которое нужно заполнить...
все равно не пойму, как мне вытащить все (!) мои сообщения из конкретной темы...

ниже раздел веток,но общих

ветки - есть, по темам - поиска нет. Почти всю тему пролистал, пока нашел свое сообщение(


Ради интереса, дайте название темы, попробую найти ваше сообщение
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:00

freeze Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
В моем сообщении речь шла о том, что сламался общий вид в меню карт...

Но мой пост я нашел уже, правда, методом пересмотра страниц ветки))
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:03

  la9 написав:freeze Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
В моем сообщении речь шла о том, что сламался общий вид в меню карт...

Но мой пост я нашел уже, правда, методом пересмотра страниц ветки))


viewtopic.php?p=4418059#p4418059 ?
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:05

  freeze написав:
  la9 написав:freeze Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
В моем сообщении речь шла о том, что сламался общий вид в меню карт...

Но мой пост я нашел уже, правда, методом пересмотра страниц ветки))


viewtopic.php?p=4418059#p4418059 ?

холодно)
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:08

  la9 написав:
  freeze написав:
  la9 написав:freeze Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
В моем сообщении речь шла о том, что сламался общий вид в меню карт...

Но мой пост я нашел уже, правда, методом пересмотра страниц ветки))


viewtopic.php?p=4418059#p4418059 ?

холодно)


viewtopic.php?p=2826285#p2826285 ?
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:09

freeze температура еще сильней упала :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:28

  la9 написав:freeze температура еще сильней упала :wink:


Пожалуй, только один вариант, забить поиск по пользователю la9 и попытаться вспоминать точнее о чем конкретно вы писали с целью найти ключевые слова, задействованные в вашем сообщении. Все сообщения из одной темы одного пользователя как-то не вылазят.
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:43

  freeze написав:
  la9 написав:freeze температура еще сильней упала :wink:


Пожалуй, только один вариант, забить поиск по пользователю la9 и попытаться вспоминать точнее о чем конкретно вы писали с целью найти ключевые слова, задействованные в вашем сообщении. Все сообщения из одной темы одного пользователя как-то не вылазят.

Програма "Менеджер депозитів" (Менеджер депозитов)
пост от 09 ноя, 2017 23:08, не знаю, как прямую ссылку сделать
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 22:51

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  la9 написав:как прямую ссылку сделать
туц по якорю Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:56

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

А кто здесь принимает предложения об улучшении форума?

Я прошу добавить в подразделах ветки ссылки на сайты банков в названиях тем для быстрого перехода к обсуждаемому банку.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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  #<1 ... 200201202203
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