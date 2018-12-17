Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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  #<1 ... 201202203204
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:02

kreuz Швидкий перехід у нас є - https://clip2net.com/s/3Z5Vdom
Чи маєте на увазі щось інше? Можна слідкувати за темою - https://clip2net.com/s/3Z5VwZY


З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:18

  Ірина_ написав:kreuz Швидкий перехід у нас є - https://clip2net.com/s/3Z5Vdom
Чи маєте на увазі щось інше? Можна слідкувати за темою - https://clip2net.com/s/3Z5VwZY


З пов.Ірина

Звісно, що інше. Я мав на увазі швидкий перехід не на гілку форума з темою обраного банку із вашого змісту, а вже з цієї гілки безпосередньо на сайт обраного банку. Ось.
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  #<1 ... 201202203204
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