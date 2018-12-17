Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Чи маєте на увазі щось інше? Можна слідкувати за темою -
З пов.Ірина
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:02
kreuz Швидкий перехід у нас є -
Чи маєте на увазі щось інше? Можна слідкувати за темою -
З пов.Ірина
Додано: Вів 05 лют, 2019 21:18
Звісно, що інше. Я мав на увазі швидкий перехід не на гілку форума з темою обраного банку із вашого змісту, а вже з цієї гілки безпосередньо на сайт обраного банку. Ось.
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Додано: Вів 05 лют, 2019 21:41
уже не раз напрягают несоответствие заголовка статей их сожержанию. Их пишут, по-видимому, для заманухи чтоб больше клацало.
вот например https://news.finance.ua/ru/news/-/44336 ... -v-ukraine
что за вклады, это же филиал ммм?
Додано: Пон 18 лют, 2019 13:44
Вопрос - если всё-таки возможность отключить наблюдение над темой ?
search.php?search_id=egosearch
Совершенно странный функционал - сказал одно слово в какой-то теме, потом это тема преследует тебя всю жизнь, выскакивая в вверх после какого-то нового чего-то сообщения в той теме.
Или может я что-то недопонимаю и не так делаю ?
Спасибо.
Додано: Пон 18 лют, 2019 16:06
Шановний freeze, хіба ось так
З пов.
Додано: Пон 18 лют, 2019 21:19
Не получается, по Вашей картинке я вообще не подписан на эти темы, но они постоянно идут в самый верх в списке сообщений search.php?search_id=egosearch, как только кто-то напишет в них новое сообщение.
Несколько лет назад написал вопрос в теме Идея банк, с тех пор тема Идея банк постоянно у меня вылазит наверх, хотя мне мне неинтересна.
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