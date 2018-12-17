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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 201202203204
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:02

kreuz Швидкий перехід у нас є - https://clip2net.com/s/3Z5Vdom
Чи маєте на увазі щось інше? Можна слідкувати за темою - https://clip2net.com/s/3Z5VwZY


З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:18

  Ірина_ написав:kreuz Швидкий перехід у нас є - https://clip2net.com/s/3Z5Vdom
Чи маєте на увазі щось інше? Можна слідкувати за темою - https://clip2net.com/s/3Z5VwZY


З пов.Ірина

Звісно, що інше. Я мав на увазі швидкий перехід не на гілку форума з темою обраного банку із вашого змісту, а вже з цієї гілки безпосередньо на сайт обраного банку. Ось.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 21:41

уже не раз напрягают несоответствие заголовка статей их сожержанию. Их пишут, по-видимому, для заманухи чтоб больше клацало.
вот например https://news.finance.ua/ru/news/-/44336 ... -v-ukraine

что за вклады, это же филиал ммм?
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 13:44

Вопрос - если всё-таки возможность отключить наблюдение над темой ?
search.php?search_id=egosearch

Совершенно странный функционал - сказал одно слово в какой-то теме, потом это тема преследует тебя всю жизнь, выскакивая в вверх после какого-то нового чего-то сообщения в той теме.

Или может я что-то недопонимаю и не так делаю ?

Спасибо.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 16:06

Шановний freeze, хіба ось так https://clip2net.com/s/3ZTyIpg

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 21:19

  Ірина_ написав:Шановний freeze, хіба ось так https://clip2net.com/s/3ZTyIpg

З пов.


Не получается, по Вашей картинке я вообще не подписан на эти темы, но они постоянно идут в самый верх в списке сообщений search.php?search_id=egosearch, как только кто-то напишет в них новое сообщение.
Несколько лет назад написал вопрос в теме Идея банк, с тех пор тема Идея банк постоянно у меня вылазит наверх, хотя мне мне неинтересна.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 03:54

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

freeze написав:Вопрос - если всё-таки возможность отключить наблюдение над темой ?
search.php?search_id=egosearch

Совершенно странный функционал - сказал одно слово в какой-то теме, потом это тема преследует тебя всю жизнь, выскакивая в вверх после какого-то нового чего-то сообщения в той теме.

Или может я что-то недопонимаю и не так делаю ?

Спасибо.


Увы это невозможно. "Ваши сообщения" будут преследовать вас даже если вы написали в теме единственный пост и его удалили. Это как Приват - если стал клиентом, то в их базе ты клиент навеки.
Faceless
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  #<1 ... 201202203204
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