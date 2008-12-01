Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Додано: Вів 14 тра, 2019 16:51
Bosstone а як на інших пристроях? У мене подібної проблеми немає, все працює як раніше.
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Ірина_
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Додано: Сер 15 тра, 2019 14:06
Ірина_ написав:Bosstone
а як на інших пристроях? У мене подібної проблеми немає, все працює як раніше.
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В мене уже працює коректно. Дякую.
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Bosstone
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Додано: Сер 15 тра, 2019 14:29
Bosstone дуже добре)
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Ірина_
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Додано: Сер 22 тра, 2019 15:26
Какой-то неприятный глюк появился - стоит мне написать сообщение в любой теме, как тут же оказывается, что я подписан на эту тему и начинают на почту приходить сообщения об ответах в этой теме. Отписываюсь от подписки, но с каждым новым моим сообщением это повторяется снова и снова.
Это только у меня такое, или у других тоже?
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yanyura
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Додано: Сер 22 тра, 2019 15:33
yanyura написав:
Это только у меня такое, или у других тоже?
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Сибарит
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Додано: Сер 22 тра, 2019 15:45
Сибарит написав: yanyura написав:
Это только у меня такое, или у других тоже?
Посмотрите в профиле
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Спасибо! Получилось. Проблема снята.
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yanyura
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Додано: Суб 25 тра, 2019 20:40
qwe_ua написав:
У меня заработал
Опять не могу в Tapatalk залогиниться на форум, пишет неверный пароль. Поставил простой, всё равно не заходит
в браузере пускает
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qwe_ua
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Додано: Пон 27 тра, 2019 11:45
Шановні користувачі форуму!
28.05.19 з 00.00 до 04.00 форум не буде працювати у зв'язку з технічними роботами.
Заздалегідь приносимо вибачення за тимчасові незручності!
З пов. Ірина
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Ірина_
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Додано: Пон 27 тра, 2019 11:59
qwe_ua
ймовірно проблема повернулася
Поставила нову задачу.
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Ірина_
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