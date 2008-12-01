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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 206207208209
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 16:51

Bosstone а як на інших пристроях? У мене подібної проблеми немає, все працює як раніше.

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 14:06

  Ірина_ написав:Bosstone а як на інших пристроях? У мене подібної проблеми немає, все працює як раніше.

З пов.

В мене уже працює коректно. Дякую.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 14:29

Bosstone дуже добре)

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:26

Какой-то неприятный глюк появился - стоит мне написать сообщение в любой теме, как тут же оказывается, что я подписан на эту тему и начинают на почту приходить сообщения об ответах в этой теме. Отписываюсь от подписки, но с каждым новым моим сообщением это повторяется снова и снова.

Это только у меня такое, или у других тоже?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:33

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  yanyura написав:Это только у меня такое, или у других тоже?

Посмотрите в профиле
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Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 15:45

  Сибарит написав:
  yanyura написав:Это только у меня такое, или у других тоже?

Посмотрите в профиле
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Спасибо! Получилось. Проблема снята.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 20:40

  qwe_ua написав:У меня заработал

Опять не могу в Tapatalk залогиниться на форум, пишет неверный пароль. Поставил простой, всё равно не заходит :( в браузере пускает
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:45

Шановні користувачі форуму!

28.05.19 з 00.00 до 04.00 форум не буде працювати у зв'язку з технічними роботами.

Заздалегідь приносимо вибачення за тимчасові незручності!

З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:59

qwe_ua ймовірно проблема повернулася :cry:
Поставила нову задачу.

З пов.
Ірина_
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  #<1 ... 206207208209
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