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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 207208209210
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 09:27

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Ірина_ написав:qwe_ua ймовірно проблема повернулася :cry:
Поставила нову задачу.

З пов.
Решилось обновлением тапки.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 17:13

Що це було?

Приходить повідомлення на пошту про новий пост в гілці, на яку підписаний. Вилазить оце при переході за посиланням...
Зображення

При спробі редагування свого повідомлення, таке... :shock:
Зображення
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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