Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Решилось обновлением тапки.Ірина_ написав:qwe_ua ймовірно проблема повернулася
Поставила нову задачу.
З пов.
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Додано: Суб 01 чер, 2019 09:27
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Решилось обновлением тапки.
Додано: Пон 03 чер, 2019 17:13
Що це було?
Приходить повідомлення на пошту про новий пост в гілці, на яку підписаний. Вилазить оце при переході за посиланням...
При спробі редагування свого повідомлення, таке...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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