Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Решилось обновлением тапки.Ірина_ написав:qwe_ua ймовірно проблема повернулася
Поставила нову задачу.
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Додано: Суб 01 чер, 2019 09:27
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Решилось обновлением тапки.
Додано: Пон 03 чер, 2019 17:13
Що це було?
Приходить повідомлення на пошту про новий пост в гілці, на яку підписаний. Вилазить оце при переході за посиланням...
При спробі редагування свого повідомлення, таке...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 04 чер, 2019 08:55
Козак-характерник така проблема була одиничним випадком чи сьогодні повторюється?
Додано: Вів 04 чер, 2019 12:09
Зараз все нормально. А що то було?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 04 чер, 2019 12:12
Козак-характерник важко відповісти на Ваше запитання. Головне, що наразі все гаразд)
З пов.
Додано: Вів 04 чер, 2019 12:13
Я вже подумав, що хтось мій акаунт вскрив...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 11 лип, 2019 16:50
Прошел не один месяц, я так понимаю, что проблема c Тапком не будет решена ?
Может что-то есть другое вместо Тапка ? Кто знает, посоветуйте ?
Додано: Чет 11 лип, 2019 17:05
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