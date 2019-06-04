RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Підтримка і
супровід (SUPPORT)
/
Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
  #<1 ... 207208209210
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 09:27

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Ірина_ написав:qwe_ua ймовірно проблема повернулася :cry:
Поставила нову задачу.

З пов.
Решилось обновлением тапки.
qwe_ua
 
Повідомлень: 1709
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 17:13

Що це було?

Приходить повідомлення на пошту про новий пост в гілці, на яку підписаний. Вилазить оце при переході за посиланням...
Зображення

При спробі редагування свого повідомлення, таке... :shock:
Зображення
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26694
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2061 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 08:55

Козак-характерник така проблема була одиничним випадком чи сьогодні повторюється?
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1113
З нами з: 14.09.13
Подякував: 200 раз.
Подякували: 820 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 12:09

  Ірина_ написав:Козак-характерник така проблема була одиничним випадком чи сьогодні повторюється?

Зараз все нормально. А що то було? :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26694
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2061 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 12:12

Козак-характерник важко відповісти на Ваше запитання. Головне, що наразі все гаразд)

З пов.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1113
З нами з: 14.09.13
Подякував: 200 раз.
Подякували: 820 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 12:13

  Ірина_ написав:Козак-характерник важко відповісти на Ваше запитання. Головне, що наразі все гаразд)

З пов.

Я вже подумав, що хтось мій акаунт вскрив... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26694
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2061 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 12:17

Козак-характерник :) гадаю не ризикнули б)
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1113
З нами з: 14.09.13
Подякував: 200 раз.
Подякували: 820 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 16:50

  freeze написав:
  kingkongovets написав:тапок не у одного меня с форумом не работает? шо слышно по этому поводу?
какие перспективы?


У меня тоже постоянно выбивает, надо заново входить и набирать пароль, уже пару недель такое.


Прошел не один месяц, я так понимаю, что проблема c Тапком не будет решена ?

Может что-то есть другое вместо Тапка ? Кто знает, посоветуйте ?
freeze
4
 
Повідомлень: 12196
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3599 раз.
Подякували: 5238 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 17:05

  qwe_ua написав:
Ірина_ написав:qwe_ua ймовірно проблема повернулася :cry:
Поставила нову задачу.

З пов.
Решилось обновлением тапки.


freeze спробуйте оновити


З пов.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1113
З нами з: 14.09.13
Подякував: 200 раз.
Подякували: 820 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 207208209210
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, flom, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...? 1, 2, 3, 4
Модератор » П'ят 19 чер, 2015 13:17
33 16966
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лип, 2019 14:49
Faceless
Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор" 1 ... 13, 14, 15
ТупУм » П'ят 24 чер, 2011 09:08
149 63567
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лип, 2019 17:59
Meridian
Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки" 1 ... 54, 55, 56
Anonymous » Пон 22 вер, 2014 14:55
555 180486
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 чер, 2019 12:13
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15208)
11.07.2019 18:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.