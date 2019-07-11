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недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 208209210211
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:32

  морда написав:как можно изменить ник ?

регить новый
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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