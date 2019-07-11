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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 208209210211
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:32

  морда написав:как можно изменить ник ?

регить новый
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 14:12

морда напишіть в приват на який бажаєте.

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:30

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Здравствуйте, вот уж ситуация, когда недостаток перешел в ошибку, забрав возможность пользоваться форумом.

В каждом форуме есть начальная страница "любимых тем" с сортировкой по последнему ответу в ней, только в некоторых она устроена как часть Панели управления (подписанные темы без email-уведомления), а в некоторых - как Поиск своих сообщений (вывод списком когда-либо отписанных тем).

Так вот сейчас я вообще не имею возможности посмотреть список из-за ошибки-запрета на "слишком быстрый поиск" и все из-за использования 2-го метода в создании простого и основополагающегося функционала. Чистка куки не помогла.

Теперь позвольте объяснить недостаток выбранной методики создания пользовательского списка даже без ошибки выше:
ФАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: я по глупости написал пост в теме Політичні дискусії, наивно ожидая там что-то умнее глупого с*ача. Теперь каждый раз в списке своих тем-подписок я должен видеть среди остальных тем это отвращение, от просмотра которого уже никогда нельзя отказаться! Как позорная метка.

В отличие от других форумов, где десятилетия как можно просто "удалить подписку" ведь Список следящих тем там формируется настройкой "Авто-подписка после оставленного сообщения" с вариантами "без email-уведомления", "с email-уведомлением" и "отсутствует".

Ваш метод формирования списка следящих тем остался лишь в форумах-динозаврах (в основном заброшенных), либо в неопытно созданных "не-таких-как-все".
Я свой отзыв пишу, как от опытного пользователя самых разных узкоспециализирующихся форумов и если модель поведения некоторых состоит в ежедневном времязатратном анализе изменений тем по всему форуму (работа?) или чтении тем кнопкой "Новые сообщения" (общее развитие фин.грамотности или держать палец на изменении Фин.рынка), то не стоит забывать о чтении обновлений подписанных тем большинства обычных пользователей, чьи интересы ограничиваются несколькими банками/фин.инструментами.

В итоге я вынужден просто ограничивать свое участие в форуме, оберегаясь от появления мусоропровода из "Темы с вашими сообщениями" с рысканием курсором избранных 5-10 из кучи обновленных. :?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:16

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Сломалась кнопка "Активные темы". Выдает ошибку "Вибачте, але ви не можете здійснювати новий пошук так швидко. Повторіть вашу спробу пізніше.". То же самое с "новые сообщения". Кукис удалял, не помогло.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:29

  Gastarbaiter написав:Сломалась кнопка "Активные темы". Выдает ошибку "Вибачте, але ви не можете здійснювати новий пошук так швидко. Повторіть вашу спробу пізніше.". То же самое с "новые сообщения". Кукис удалял, не помогло.

Да, "новые сообщения" не ищутся
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:32

Всім дякую за сигнал. Так дійсно існує така проблема, пообіцяли найближчим часом вирішити!

З пов.
Ірина_
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  #<1 ... 208209210211
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