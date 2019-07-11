Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Додано: Пон 05 сер, 2019 12:32
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 05 сер, 2019 14:12
морда напишіть в приват на який бажаєте.
З пов.
Додано: Вів 13 сер, 2019 12:30
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Здравствуйте, вот уж ситуация, когда недостаток перешел в ошибку, забрав возможность пользоваться форумом.
В каждом форуме есть начальная страница "любимых тем" с сортировкой по последнему ответу в ней, только в некоторых она устроена как часть Панели управления (подписанные темы без email-уведомления), а в некоторых - как Поиск своих сообщений (вывод списком когда-либо отписанных тем).
Так вот сейчас я вообще не имею возможности посмотреть список из-за ошибки-запрета на "слишком быстрый поиск" и все из-за использования 2-го метода в создании простого и основополагающегося функционала. Чистка куки не помогла.
Теперь позвольте объяснить недостаток выбранной методики создания пользовательского списка даже без ошибки выше:
ФАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: я по глупости написал пост в теме Політичні дискусії, наивно ожидая там что-то умнее глупого с*ача. Теперь каждый раз в списке своих тем-подписок я должен видеть среди остальных тем это отвращение, от просмотра которого уже никогда нельзя отказаться! Как позорная метка.
В отличие от других форумов, где десятилетия как можно просто "удалить подписку" ведь Список следящих тем там формируется настройкой "Авто-подписка после оставленного сообщения" с вариантами "без email-уведомления", "с email-уведомлением" и "отсутствует".
Ваш метод формирования списка следящих тем остался лишь в форумах-динозаврах (в основном заброшенных), либо в неопытно созданных "не-таких-как-все".
Я свой отзыв пишу, как от опытного пользователя самых разных узкоспециализирующихся форумов и если модель поведения некоторых состоит в ежедневном времязатратном анализе изменений тем по всему форуму (работа?) или чтении тем кнопкой "Новые сообщения" (общее развитие фин.грамотности или держать палец на изменении Фин.рынка), то не стоит забывать о чтении обновлений подписанных тем большинства обычных пользователей, чьи интересы ограничиваются несколькими банками/фин.инструментами.
В итоге я вынужден просто ограничивать свое участие в форуме, оберегаясь от появления мусоропровода из "Темы с вашими сообщениями" с рысканием курсором избранных 5-10 из кучи обновленных.
Додано: Вів 13 сер, 2019 13:16
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Сломалась кнопка "Активные темы". Выдает ошибку "Вибачте, але ви не можете здійснювати новий пошук так швидко. Повторіть вашу спробу пізніше.". То же самое с "новые сообщения". Кукис удалял, не помогло.
Додано: Вів 13 сер, 2019 13:29
Да, "новые сообщения" не ищутся
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 13 сер, 2019 13:32
Всім дякую за сигнал. Так дійсно існує така проблема, пообіцяли найближчим часом вирішити!
З пов.
Додано: Вів 13 сер, 2019 14:15
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
В форуме организованы два метода слежения за темами. Полностью управляемый список с сортировкой по последним ответам называется "Закладки форума". Сейчас, при неработающем поиске, он доступен.
Додано: Вів 13 сер, 2019 14:32
Да, спасибо, но мне нужно найти все свои темы и вручную добавить их в закладки ведь автоматического добавления там нет.
К тому же в отличие от Ваши сообщения, кнопка Ваши Закладки не прикреплена к шапке каждой форумной страницы, так что в будущем придется добавить ссылку в браузерную Панель закладок и вручную добавлять каждую тему... есть два способа, но ни один из них не допиленный, извините.
Додано: Вів 13 сер, 2019 14:40
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