|
|
|
Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Сер 18 вер, 2019 15:40
Навіщо потрібно підтвердження надання подяки автору повідомлення якщо цю подяку у випадку помилки можна все одно відмінити?
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 144
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 вер, 2019 17:54
Slx написав:Навіщо потрібно підтвердження надання подяки автору повідомлення якщо цю подяку у випадку помилки можна все одно відмінити?
Щоби закрити можливість накручувати подяки скриптами
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25543
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1126 раз.
- Подякували: 6005 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34
|19407
|
|
|152
|68120
|
|
|386
|125363
|
Вів 27 сер, 2019 01:01
fujin
|