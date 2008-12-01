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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 209210211212
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:40

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Навіщо потрібно підтвердження надання подяки автору повідомлення якщо цю подяку у випадку помилки можна все одно відмінити?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 17:54

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Slx написав:Навіщо потрібно підтвердження надання подяки автору повідомлення якщо цю подяку у випадку помилки можна все одно відмінити?
Щоби закрити можливість накручувати подяки скриптами
Faceless
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