Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Додано: Сер 18 вер, 2019 15:40
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Навіщо потрібно підтвердження надання подяки автору повідомлення якщо цю подяку у випадку помилки можна все одно відмінити?
Додано: Сер 18 вер, 2019 17:54
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Щоби закрити можливість накручувати подяки скриптами
Додано: Сер 25 вер, 2019 07:52
У бота D2 очередной понос ?
В нескольких форумах нагадил
Додано: Сер 25 вер, 2019 08:32
Додано: Сер 25 вер, 2019 08:41
а хто заблокував робота - хіба це має сенс?
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