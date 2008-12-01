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Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Сер 18 вер, 2019 15:40
Навіщо потрібно підтвердження надання подяки автору повідомлення якщо цю подяку у випадку помилки можна все одно відмінити?
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Slx
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Додано: Сер 18 вер, 2019 17:54
Slx написав:Навіщо потрібно підтвердження надання подяки автору повідомлення якщо цю подяку у випадку помилки можна все одно відмінити?
Щоби закрити можливість накручувати подяки скриптами
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Faceless
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Додано: Сер 25 вер, 2019 07:52
У бота D2 очередной понос ?
В нескольких форумах нагадил
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mustbe
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Додано: Сер 25 вер, 2019 08:32
mustbe написав:
У бота D2 очередной понос ?
В нескольких форумах нагадил
Да, очередной приступ
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Додано: Сер 25 вер, 2019 09:35
greenozon написав:
а хто заблокував робота - хіба це має сенс?
Починят, реинкарнируют, D2 вчера и весь тапок заспамил, неудобно читать.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 10:09
greenozon написав:
а хто заблокував робота - хіба це має сенс?
Живучий однако. )
Заблокированный, а все никак не успокоится.
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Додано: Сер 25 вер, 2019 11:32
Шановні форумчани!
Приносимо щирі вибачення за незручності! Баг обіцяли усунути.
З пов.
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Ірина_
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