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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 209210211212
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:40

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Навіщо потрібно підтвердження надання подяки автору повідомлення якщо цю подяку у випадку помилки можна все одно відмінити?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 17:54

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Slx написав:Навіщо потрібно підтвердження надання подяки автору повідомлення якщо цю подяку у випадку помилки можна все одно відмінити?
Щоби закрити можливість накручувати подяки скриптами
Faceless
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У бота D2 очередной понос ?
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mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 08:32

  mustbe написав:У бота D2 очередной понос ?
В нескольких форумах нагадил

Да, очередной приступ
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 08:41

а хто заблокував робота - хіба це має сенс? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:35

  greenozon написав:а хто заблокував робота - хіба це має сенс? :)


Починят, реинкарнируют, D2 вчера и весь тапок заспамил, неудобно читать.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:09

  greenozon написав:а хто заблокував робота - хіба це має сенс? :)


Живучий однако. )
Заблокированный, а все никак не успокоится.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:32

Шановні форумчани!
Приносимо щирі вибачення за незручності! Баг обіцяли усунути.

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 12:24

Этот гадёныш всё гадит и гадит.
Пристрелите его уже кто-нибудь
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 00:11

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

На деяких форумах є практика для нереально довгих тем (2-4 тис. ст.) розпочинати нову із шапкою в стилі "Це продовження закритої теми Назва/посилання", а також (за бажанням) короткою вижимкою корисною інформації з минулої теми. В архівній темі ж залишити останній пост із посиланням на нову тему.

Робиться це по-перше для того, аби дуже давно розпочаті теми, які ще оновлюються, не захаращували пошук тем зі своїми відповідями для тих, хто давно вже ними не цікавиться.
А по-друге тому, що функцією Пошук в темі в довжелезних темах все одно дуже складно знаходити корисну інформацію, навіть якщо приблизно знаєш про що мова, через високу повторюваність чимось схожих питань.

Пропоную спочатку потестувати це на темах "флудилки" типу Політичні дискусії, а далі вже залежно від відгуків.
Slx
 
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  #<1 ... 209210211212
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