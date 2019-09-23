Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Додано: Суб 05 жов, 2019 10:00
Slx написав:
На деяких форумах є практика для нереально довгих тем (2-4 тис. ст.) розпочинати нову із шапкою в стилі "Це продовження закритої теми Назва/посилання", а також (за бажанням) короткою вижимкою корисною інформації з минулої теми. В архівній темі ж залишити останній пост із посиланням на нову тему.
Робиться це по-перше для того, аби дуже давно розпочаті теми, які ще оновлюються, не захаращували пошук тем зі своїми відповідями для тих, хто давно вже ними не цікавиться.
А по-друге тому, що функцією Пошук в темі
в довжелезних темах все одно дуже складно знаходити корисну інформацію, навіть якщо приблизно знаєш про що мова, через високу повторюваність чимось схожих питань.
Пропоную спочатку потестувати це на темах "флудилки" типу Політичні дискусії
, а далі вже залежно від відгуків.
Більшість великих тем періодично архівується - валютна, про банки, про нерухомість. Реальний їх розмір більше 10 000 сторінок.
Політичну думаю також будемо, мабуть в кінці року
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Faceless
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Додано: Пон 28 жов, 2019 11:03
А можно как-то допилить форум чтобы он сам переходил на зимнее/летнее время, а не я менял это в настройках?
Или я чего-то не знаю?
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Vorlon
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Додано: Пон 28 жов, 2019 17:36
Vorlon в налаштуваннях форуму поставила зимовий час, налаштування зберегла. Повинно відображати у всіх зимовий час.
З пов.
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Ірина_
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Додано: Вів 29 жов, 2019 17:37
Vorlon написав:
А можно как-то допилить форум чтобы он сам переходил на зимнее/летнее время, а не я менял это в настройках?
Или я чего-то не знаю?
10 лет руками ставлю
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Пон 11 лис, 2019 18:15
А можете хостінг для зображень обрати кращій? Задовбує чекати по 2-3 хвилини поки відкриється зображення. Від провайдеру не залежить.
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Кочевник
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