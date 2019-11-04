Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

curiousobro написав:Походу его халявный хостинг не вытягивает. Кстати тут вопрос к финансам - почему сами не делают такую таблицу. И если у самих ума нет - наняли бы mustbe на удаленку.
Эта таблица интересна, но не отражает полную действительность.
Ну и к чему это глубокомысленное высказывание?
Оно отображает действительность достаточную для принятия решения, потому что основные маркетмейкеры там присутствуют.
информация либо не обновляема либо обновляема непонятно как. Из этой таблицы никогда адекватно не видны цифры например по ТАСу. Все равно ручной режим все решает. евро 27.05 по ТАСу вам достаточно для принятия решения?? (подсказка 26.95 там)
Ты не прав полностью, как минимум потому, что речь идет об онлайн обмене. Напомню, если ты не понимаешь разницы, что онлайн обмен это не обмен в кассе, это обмен через интернет. Таким образом цифры из таблицы вообще не должны совпадать с кассами. Кстати можешь сделать аналогичную табличку где соберешь любимые тебе цифры касс. Слабо ?
curiousobro написав:Походу его халявный хостинг не вытягивает. Кстати тут вопрос к финансам - почему сами не делают такую таблицу. И если у самих ума нет - наняли бы mustbe на удаленку.
Стыдно, финансы.юа.
Ідея обговорювалася минулого року. Плани на цей рік поки ще не затвердили. Як тільки буде якась інформація обов'язково розповім Вам про це. Розуму вистачає, не вистачає рук
З пов.
Ірина, ось вам бізнес ідея - напишіть колезі mustbe що вже давно зробив потрібний усім українцям сервіс https://mustbe.ml/kurs/ і викупіть в нього це за пару К (чи десятків К) - для такого монстра як finance/minfin .ua - це блохи.
НІХТО більше не спромігся, окрім нього зробити цю геніальну річ, і те, що сервіс падає і часто недоступний говорить лише про одне - ВЕЛИЧЕЗНИЙ попит на дану послугу.
Время выполнения скрипта зашкаливает, это сильно бесит. Никакой нагрузки одностраничного сайта не должно быть, запросов к серверу Базы данных вообще нет, и падать он не должен. Нужно подгружать курсы каждого банка диначимески, ajax запросами, тогда и будет все быстро отображаться. А вообще вещь полезная хоть и тормознутая.
dmetr написав:подскажите mustbe.ml/kurs уже все? не работает?
Походу его халявный хостинг не вытягивает. Кстати тут вопрос к финансам - почему сами не делают такую таблицу. И если у самих ума нет - наняли бы mustbe на удаленку.
Стыдно, финансы.юа.
Ірина, ось вам бізнес ідея - напишіть колезі mustbe що вже давно зробив потрібний усім українцям сервіс https://mustbe.ml/kurs/ і викупіть в нього це за пару К (чи десятків К) - для такого монстра як finance/minfin .ua - це блохи.
НІХТО більше не спромігся, окрім нього зробити цю геніальну річ, і те, що сервіс падає і часто недоступний говорить лише про одне - ВЕЛИЧЕЗНИЙ попит на дану послугу.
Сам сервисом не пользуюсь, если что. Но ВЕЛИЧЕЗНИЙ попит по-"нашему", но чужими деньгами (десятки К) мы все "щедрые" :
Собрано денег в этом месяце: 20 грн. Собрано денег за всё время : 465 грн. = 105 грн/мес
при этом все возмущаются. почему 105 грн в мес не хватает даже на нормальный хостинг, как для такого нужного сервиса. Ищем виноватых везде, но бревно в своем глазу по прежнему не замечаем. Вот так и живем.