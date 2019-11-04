Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Додано: Вів 21 січ, 2020 16:01

greenozon написав: curiousobro написав: dmetr написав: подскажите mustbe.ml/kurs уже все? не работает? подскажите mustbe.ml/kurs уже все? не работает?

Походу его халявный хостинг не вытягивает. Кстати тут вопрос к финансам - почему сами не делают такую таблицу. И если у самих ума нет - наняли бы mustbe на удаленку.



Стыдно, финансы.юа. Походу его халявный хостинг не вытягивает. Кстати тут вопрос к финансам - почему сами не делают такую таблицу. И если у самих ума нет - наняли бы mustbe на удаленку.Стыдно, финансы.юа.



Ірина, ось вам бізнес ідея -

напишіть колезі mustbe що вже давно зробив потрібний усім українцям сервіс

https://mustbe.ml/kurs/

і викупіть в нього це за пару К (чи десятків К) - для такого монстра як finance/minfin .ua - це блохи.



НІХТО більше не спромігся, окрім нього зробити цю геніальну річ,

і те, що сервіс падає і часто недоступний говорить лише про одне - ВЕЛИЧЕЗНИЙ попит на дану послугу. Ірина, ось вам бізнес ідея -напишіть колезі mustbe що вже давно зробив потрібний усім українцям сервісі викупіть в нього це за пару К (чи десятків К) - для такого монстра як finance/minfin .ua - це блохи.НІХТО більше не спромігся, окрім нього зробити цю геніальну річ,і те, що сервіс падає і часто недоступний говорить лише про одне - ВЕЛИЧЕЗНИЙ попит на дану послугу.

Собрано денег в этом месяце: 20 грн.

Собрано денег за всё время : 465 грн. = 105 грн/мес

Сам сервисом не пользуюсь, если что. А ВЕЛИЧЕЗНИЙ попит по-"нашему" выглядит так, но чужими деньгами ("десятки К") мы все "щедрые" :при этом все возмущаются. почему 105 грн в мес не хватает даже на нормальный хостинг, как для такого нужного сервиса. Ищем виноватых везде, но бревно в своем глазу по прежнему не замечаем. Вот так и живем.