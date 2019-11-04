Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:45
Что скажет администрация на сей счет:
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:20
Ви чогось боїтеся?
Робите щось протизаконне?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:04
Нічого не скаже )
Ваші дані ми аж ніяк не використовуємо (якщо це Ви мали на увазі), тільки якщо запросять у нас правоохоронні органи - ми їх можемо надати. Якщо Ви анічогісінько протизаконого не вчиняєте, тоді Вам нічого хвилюватися .
З пов.
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