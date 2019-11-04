Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:45
Что скажет администрация на сей счет:
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:20
Ви чогось боїтеся?
Робите щось протизаконне?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:04
Нічого не скаже )
Ваші дані ми аж ніяк не використовуємо (якщо це Ви мали на увазі), тільки якщо запросять у нас правоохоронні органи - ми їх можемо надати. Якщо Ви анічогісінько протизаконого не вчиняєте, тоді Вам нічого хвилюватися .
З пов.
Додано: Суб 01 лют, 2020 08:06
Скажите пожалуйста - что значит "причина невозможности входа клон" ?
Если я сформулировал непонятный вопрос, то могу выложить скрин.
Додано: Суб 01 лют, 2020 19:26
Додано: Нед 02 лют, 2020 16:28
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Додано: Нед 02 лют, 2020 16:43
Додано: Пон 03 лют, 2020 15:39
Простите за назойливость, но, быть может найдётся среди модераторов тот, кто сумеет прояснить почему меня занесли в клоны? И что это значит КЛОН?
Додано: Пон 03 лют, 2020 15:41
somilitark звичайно все Вам можу пояснити) Клон - це людина, що створює багато облікових записів та клеїть дурня
Додано: Пон 03 лют, 2020 15:45
Ирина, я swan forever, к которго Вы забанили недавно из-за симпатичного ВамFLAMINGO. Помните?
И ещё, я думаю, вернее подозреваю, что у вас есть инструменты для проверки этого.
Кстати, почему Вы приняли меня именно за симимилитарика? Тоже испытываете к нему "симпатию" ?
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