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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:45

Что скажет администрация на сей счет:
https://ain.ua/2020/01/31/kiberpoliciya ... ledovanie/
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:20

  M-A-X написав:Что скажет администрация на сей счет:
https://ain.ua/2020/01/31/kiberpoliciya ... ledovanie/
Ви чогось боїтеся?
Робите щось протизаконне?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:04

  M-A-X написав:Что скажет администрация на сей счет:
https://ain.ua/2020/01/31/kiberpoliciya ... ledovanie/

Нічого не скаже :mrgreen: )
Ваші дані ми аж ніяк не використовуємо (якщо це Ви мали на увазі), тільки якщо запросять у нас правоохоронні органи - ми їх можемо надати. Якщо Ви анічогісінько протизаконого не вчиняєте, тоді Вам нічого хвилюватися :wink: .

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 08:06

Скажите пожалуйста - что значит "причина невозможности входа клон" ?
Если я сформулировал непонятный вопрос, то могу выложить скрин.
SF_DF
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 19:26

Миль пардон за назойливость, но я не могу воспользоваться своим старым акком.
Вот скрин
Зображення
SF_DF
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 16:28

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  SF_DF написав:Миль пардон за назойливость, но я не могу воспользоваться своим старым акком.

А какой ник был старый?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 16:43

  Faceless написав:
  SF_DF написав:Миль пардон за назойливость, но я не могу воспользоваться своим старым акком.

А какой ник был старый?

swan forewer
SF_DF
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:39

Простите за назойливость, но, быть может найдётся среди модераторов тот, кто сумеет прояснить почему меня занесли в клоны? И что это значит КЛОН?
SF_DF
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:41

somilitark звичайно все Вам можу пояснити) Клон - це людина, що створює багато облікових записів та клеїть дурня :evil:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:45

Ирина, я swan forever, к которго Вы забанили недавно из-за симпатичного ВамFLAMINGO. Помните?
И ещё, я думаю, вернее подозреваю, что у вас есть инструменты для проверки этого.
Кстати, почему Вы приняли меня именно за симимилитарика? Тоже испытываете к нему "симпатию" ?
SF_DF
 
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