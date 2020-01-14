RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Підтримка і
супровід (SUPPORT)
/
Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
  #<1 ... 213214215216
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:46

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Якщо форум не вміє працювати з великими зображеннями, то може або заборонити їх, або виправити відображення, або увімкнути autofit зображення до розмірів форуму із показом оригінального розміру по кліку?
Slx
 
Повідомлень: 484
З нами з: 23.07.18
Подякував: 145 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:57

Slx Ви можете самостійно редагувати розмір зображення - https://prnt.sc/qxuhge. У нас така функція є)

З пов.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1527
З нами з: 14.09.13
Подякував: 296 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 213214215216
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, flom, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Обсуждаем Приложение "Міняйло.Заявки" 1, 2, 3, 4, 5
flom » Сер 25 бер, 2015 10:21
44 31067
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лют, 2020 15:53
Ірина_
Обсуждаем сервис "Депозитный калькулятор" 1 ... 15, 16, 17
ТупУм » П'ят 24 чер, 2011 09:08
162 103377
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 16:08
Faceless
Обсуждаем Веб-Сервис "Міняйло.Заявки" 1 ... 56, 57, 58
Anonymous » Пон 22 вер, 2014 14:55
574 233956
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 15:26
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16192)
05.02.2020 12:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.