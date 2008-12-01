Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Додано: Сер 05 лют, 2020 12:46
Якщо форум не вміє працювати з великими зображеннями, то може або заборонити їх, або виправити відображення, або увімкнути autofit зображення до розмірів форуму із показом оригінального розміру по кліку?
Slx
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Додано: Сер 05 лют, 2020 12:57
Slx
Ви можете самостійно редагувати розмір зображення -
https://prnt.sc/qxuhge
. У нас така функція є)
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Ірина_
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Додано: Сер 05 лют, 2020 13:06
В мобильной версии форума я когда-либо смогу увидеть аналог кнопки "Ответить" с проставлением только имени того, кому я отвечаю? Очень не хватает
Vorlon
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Додано: Сер 05 лют, 2020 17:35
Vorlon написав:
В мобильной версии форума я когда-либо смогу увидеть аналог кнопки "Ответить" с проставлением только имени того, кому я отвечаю? Очень не хватает
Дякую за відгук! Передала Ваші побажання, поки очікую на відповідь
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Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень: 1530
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Додано: Сер 05 лют, 2020 21:36
Ірина_ написав: Slx
Ви можете самостійно редагувати розмір зображення -
https://prnt.sc/qxuhge
. У нас така функція є)
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А функція аби чужі зображення бачити не в 4 рази ширше за стовпчик повідомлень є?
Slx
Повідомлень: 486
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