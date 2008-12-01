Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Додано: Сер 05 лют, 2020 12:46
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Якщо форум не вміє працювати з великими зображеннями, то може або заборонити їх, або виправити відображення, або увімкнути autofit зображення до розмірів форуму із показом оригінального розміру по кліку?
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:57
Slx Ви можете самостійно редагувати розмір зображення -
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Додано: Сер 05 лют, 2020 13:06
В мобильной версии форума я когда-либо смогу увидеть аналог кнопки "Ответить" с проставлением только имени того, кому я отвечаю? Очень не хватает
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:35
Дякую за відгук! Передала Ваші побажання, поки очікую на відповідь
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Додано: Сер 05 лют, 2020 21:36
А функція аби чужі зображення бачити не в 4 рази ширше за стовпчик повідомлень є?
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:34
це вже Ви можете звернутися до того, хто не вміє користуватися вище сказаною функцією. Якщо ми поставимо певне обмеження, це багатьох не влаштує. Адже картинки є різної якості та масштабів, особливо виникне проблема із картинками статистики, де є цифри чи графіки (їх буде важко розгледіти). Пропоную Вам наступне, якщо картинка вже дуже мозолить очі своїми розмірами , пишіть скаргу на повідомлення, я відредагую.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 23:54
ВНИМАНИЕ! Вирус или порево на сайте
загрузил скриншот
1) форум хочет скачать файлы их компа
2) форум предлагает сохранить рекламу в файле sams160-600.html
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