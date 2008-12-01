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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 213214215216
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:46

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Якщо форум не вміє працювати з великими зображеннями, то може або заборонити їх, або виправити відображення, або увімкнути autofit зображення до розмірів форуму із показом оригінального розміру по кліку?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:57

Slx Ви можете самостійно редагувати розмір зображення - https://prnt.sc/qxuhge. У нас така функція є)

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:06

В мобильной версии форума я когда-либо смогу увидеть аналог кнопки "Ответить" с проставлением только имени того, кому я отвечаю? Очень не хватает :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:35

  Vorlon написав:В мобильной версии форума я когда-либо смогу увидеть аналог кнопки "Ответить" с проставлением только имени того, кому я отвечаю? Очень не хватает :(

Дякую за відгук! Передала Ваші побажання, поки очікую на відповідь

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:36

  Ірина_ написав:Slx Ви можете самостійно редагувати розмір зображення - https://prnt.sc/qxuhge. У нас така функція є)

З пов.

А функція аби чужі зображення бачити не в 4 рази ширше за стовпчик повідомлень є? :)
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:34

  Slx написав:
  Ірина_ написав:Slx Ви можете самостійно редагувати розмір зображення - https://prnt.sc/qxuhge. У нас така функція є)

З пов.

А функція аби чужі зображення бачити не в 4 рази ширше за стовпчик повідомлень є? :)

:mrgreen: це вже Ви можете звернутися до того, хто не вміє користуватися вище сказаною функцією. Якщо ми поставимо певне обмеження, це багатьох не влаштує. Адже картинки є різної якості та масштабів, особливо виникне проблема із картинками статистики, де є цифри чи графіки (їх буде важко розгледіти). Пропоную Вам наступне, якщо картинка вже дуже мозолить очі своїми розмірами :D , пишіть скаргу на повідомлення, я відредагую.

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 23:54

ВНИМАНИЕ! Вирус или порево на сайте

загрузил скриншот

1) форум хочет скачать файлы их компа

2) форум предлагает сохранить рекламу в файле sams160-600.html


Зображення
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:34

proftpd66 це було одноразово? Надайте більше деталей - з якого браузера заходили, чи стоїть у вас блокувальник реклами.
У мене подібного не спостерігається та й ніхто з форумчан не скаржився.


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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:28

  Corpocrator написав:Сделайте наконец склейку подряд идущих сообщений от одного пользователя

Зображення



Vorlon В мобильной версии форума я когда-либо смогу увидеть аналог кнопки "Ответить" с проставлением только имени того, кому я отвечаю? Очень не хватает :(


Уважаемые форумчане! Извините, пожалуйста, ответ мне дали отрицательный - пока не планируют делать подобное.

С ув.
Ірина_
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