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недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:34

proftpd66 це було одноразово? Надайте більше деталей - з якого браузера заходили, чи стоїть у вас блокувальник реклами.
У мене подібного не спостерігається та й ніхто з форумчан не скаржився.


З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:28

  Corpocrator написав:Сделайте наконец склейку подряд идущих сообщений от одного пользователя

Зображення



Vorlon В мобильной версии форума я когда-либо смогу увидеть аналог кнопки "Ответить" с проставлением только имени того, кому я отвечаю? Очень не хватает :(


Уважаемые форумчане! Извините, пожалуйста, ответ мне дали отрицательный - пока не планируют делать подобное.

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 08:12

Ірина_
У меня к вам вопрос по вашей модерации результатом которой был бан для меня на 7 дней.
Я его задал в 2-х письмах направленных вам на forum_admin@forum.finance.ua, но ответа не последовало.
Ветка "Вопросы по модерации" вами закрыта, видимо,боитесь отвечать или ответить нечего по сути.
Могу я задать этот вопрос вам здесь?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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