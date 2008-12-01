Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

proftpd66 це було одноразово? Надайте більше деталей - з якого браузера заходили, чи стоїть у вас блокувальник реклами.
У мене подібного не спостерігається та й ніхто з форумчан не скаржився.
З пов.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:34
proftpd66 це було одноразово? Надайте більше деталей - з якого браузера заходили, чи стоїть у вас блокувальник реклами.
У мене подібного не спостерігається та й ніхто з форумчан не скаржився.
З пов.
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:28
Уважаемые форумчане! Извините, пожалуйста, ответ мне дали отрицательный - пока не планируют делать подобное.
С ув.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 08:12
Ірина_
У меня к вам вопрос по вашей модерации результатом которой был бан для меня на 7 дней.
Я его задал в 2-х письмах направленных вам на forum_admin@forum.finance.ua, но ответа не последовало.
Ветка "Вопросы по модерации" вами закрыта, видимо,боитесь отвечать или ответить нечего по сути.
Могу я задать этот вопрос вам здесь?
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