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Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:34

proftpd66 це було одноразово? Надайте більше деталей - з якого браузера заходили, чи стоїть у вас блокувальник реклами.
У мене подібного не спостерігається та й ніхто з форумчан не скаржився.


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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:28

  Corpocrator написав:Сделайте наконец склейку подряд идущих сообщений от одного пользователя

Зображення



Vorlon В мобильной версии форума я когда-либо смогу увидеть аналог кнопки "Ответить" с проставлением только имени того, кому я отвечаю? Очень не хватает :(


Уважаемые форумчане! Извините, пожалуйста, ответ мне дали отрицательный - пока не планируют делать подобное.

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:35

Ірина_
подскажите как включить в подписи BBCode [url] ?
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:41

J
Ми відключили, оскільки користувачі дуже зловживали посиланнями

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:09

  Ірина_ написав:J
Ми відключили, оскільки користувачі дуже зловживали посиланнями

З пов.

а чому у цього користувача вони працюють?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4872404#p4872404
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:38

J заплатив :mrgreen:
Звертайтеся в приватні повідомлення. Модератори можуть прописати підпис, якщо без порушень правил

З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:47

Предложение: разрешить в подписи использовать внутри-форумные ссылки (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?...).
Было бы удобно. И нет возможности для злоупотреблений.
А ещё лучше - белый список допустимых доменов. Подумайте
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:19

mustbe дякую за пропозицію!

З пов. Ірина
Ірина_
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