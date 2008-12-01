Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

proftpd66 це було одноразово? Надайте більше деталей - з якого браузера заходили, чи стоїть у вас блокувальник реклами.
У мене подібного не спостерігається та й ніхто з форумчан не скаржився.
З пов.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:34
proftpd66 це було одноразово? Надайте більше деталей - з якого браузера заходили, чи стоїть у вас блокувальник реклами.
У мене подібного не спостерігається та й ніхто з форумчан не скаржився.
З пов.
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:28
Уважаемые форумчане! Извините, пожалуйста, ответ мне дали отрицательный - пока не планируют делать подобное.
С ув.
Додано: Сер 19 лют, 2020 10:35
Ірина_
подскажите как включить в подписи BBCode [url] ?
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
Додано: Сер 19 лют, 2020 10:41
J
Ми відключили, оскільки користувачі дуже зловживали посиланнями
З пов.
Додано: Сер 19 лют, 2020 12:09
а чому у цього користувача вони працюють?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4872404#p4872404
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:38
J заплатив
Звертайтеся в приватні повідомлення. Модератори можуть прописати підпис, якщо без порушень правил
З пов. Ірина
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:47
Предложение: разрешить в подписи использовать внутри-форумные ссылки (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?...).
Было бы удобно. И нет возможности для злоупотреблений.
А ещё лучше - белый список допустимых доменов. Подумайте
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:19
mustbe дякую за пропозицію!
З пов. Ірина
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