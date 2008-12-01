Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Додано: Сер 19 лют, 2020 22:57

Ірина_ написав: Slx написав: Ірина_ написав: Slx Ви можете самостійно редагувати розмір зображення - https://prnt.sc/qxuhge . У нас така функція є)



З пов. Ви можете самостійно редагувати розмір зображення -. У нас така функція є)З пов.

А функція аби чужі зображення бачити не в 4 рази ширше за стовпчик повідомлень є? А функція аби чужі зображення бачити не в 4 рази ширше за стовпчик повідомлень є?

це вже Ви можете звернутися до того, хто не вміє користуватися вище сказаною функцією. Якщо ми поставимо певне обмеження, це багатьох не влаштує. Адже картинки є різної якості та масштабів, особливо виникне проблема із картинками статистики, де є цифри чи графіки (їх буде важко розгледіти). Пропоную Вам наступне, якщо картинка вже дуже мозолить очі своїми розмірами , пишіть скаргу на повідомлення, я відредагую.



З пов. це вже Ви можете звернутися до того, хто не вміє користуватися вище сказаною функцією., пишіть скаргу на повідомлення, я відредагую.З пов.

А я когда то писал именно об этом, кстати , вместо ГРАФИЧЕСКОГО масштабирования исходного изображения , масштабировать лишь размеры представления на странице форума, прописывая в лишь теге масштабированные размеры ПРЕДСТАВЛЕНИЯ изображения, саму картинку оставляя исходного размера, которую можно открыть кликом в новом окне полного размера для изучения мелких деталей при необходимости. И страницы форума в нормальном виде с масштабированными картинками и картинка читаемая. И перфекционисты, желающие представить информацию в нормальном виде не стоят в распорке между двумя стогами - или на странице форума картинку будет смаштабирована, не вылазя за края ИЛИ картинка будет читаема вплоть до мелких деталей. Кстати как опцион - можно просто парсить на теги изображения и производить эти операции автоматом.То же касаемо тегов видео - масса народу постит линки на ютубе обычной ссылкой без использования тега, подгружающего первью видоса в форум. Приходится тратить титанические усилия тыцяя в линк, бредя сотни парсеков на ютуб , вместо того чтобы просто идентифицировать очередное УГ с лицом очередного шарикова прямо на странице форума, в превью не "докладаючи надмірних зусиль" так сказать.