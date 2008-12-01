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недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 213214215216
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:34

proftpd66 це було одноразово? Надайте більше деталей - з якого браузера заходили, чи стоїть у вас блокувальник реклами.
У мене подібного не спостерігається та й ніхто з форумчан не скаржився.


З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:28

  Corpocrator написав:Сделайте наконец склейку подряд идущих сообщений от одного пользователя

Зображення



Vorlon В мобильной версии форума я когда-либо смогу увидеть аналог кнопки "Ответить" с проставлением только имени того, кому я отвечаю? Очень не хватает :(


Уважаемые форумчане! Извините, пожалуйста, ответ мне дали отрицательный - пока не планируют делать подобное.

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:35

Ірина_
подскажите как включить в подписи BBCode [url] ?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:41

J
Ми відключили, оскільки користувачі дуже зловживали посиланнями

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 12:09

  Ірина_ написав:J
Ми відключили, оскільки користувачі дуже зловживали посиланнями

З пов.

а чому у цього користувача вони працюють?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4872404#p4872404
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:38

J заплатив :mrgreen:
Звертайтеся в приватні повідомлення. Модератори можуть прописати підпис, якщо без порушень правил

З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:47

Предложение: разрешить в подписи использовать внутри-форумные ссылки (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?...).
Было бы удобно. И нет возможности для злоупотреблений.
А ещё лучше - белый список допустимых доменов. Подумайте
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:19

mustbe дякую за пропозицію!

З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 22:57

  Ірина_ написав:
  Slx написав:
  Ірина_ написав:Slx Ви можете самостійно редагувати розмір зображення - https://prnt.sc/qxuhge. У нас така функція є)

З пов.

А функція аби чужі зображення бачити не в 4 рази ширше за стовпчик повідомлень є? :)

:mrgreen: це вже Ви можете звернутися до того, хто не вміє користуватися вище сказаною функцією. Якщо ми поставимо певне обмеження, це багатьох не влаштує. Адже картинки є різної якості та масштабів, особливо виникне проблема із картинками статистики, де є цифри чи графіки (їх буде важко розгледіти). Пропоную Вам наступне, якщо картинка вже дуже мозолить очі своїми розмірами :D , пишіть скаргу на повідомлення, я відредагую.

З пов.


А я когда то писал именно об этом, кстати , вместо ГРАФИЧЕСКОГО масштабирования исходного изображения , масштабировать лишь размеры представления на странице форума, прописывая в лишь теге масштабированные размеры ПРЕДСТАВЛЕНИЯ изображения, саму картинку оставляя исходного размера, которую можно открыть кликом в новом окне полного размера для изучения мелких деталей при необходимости. И страницы форума в нормальном виде с масштабированными картинками и картинка читаемая. И перфекционисты, желающие представить информацию в нормальном виде не стоят в распорке между двумя стогами - или на странице форума картинку будет смаштабирована, не вылазя за края ИЛИ картинка будет читаема вплоть до мелких деталей. Кстати как опцион - можно просто парсить на теги изображения и производить эти операции автоматом.

То же касаемо тегов видео - масса народу постит линки на ютубе обычной ссылкой без использования тега, подгружающего первью видоса в форум. Приходится тратить титанические усилия тыцяя в линк, бредя сотни парсеков на ютуб , вместо того чтобы просто идентифицировать очередное УГ с лицом очередного шарикова прямо на странице форума, в превью не "докладаючи надмірних зусиль" так сказать.
Surfer
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:23

Surfer дякую за фідбек.
Мені чітко сказали, що найближчим часом на форумі оновлення не планують

З пов. Ірина
Ірина_
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