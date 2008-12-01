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Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:08
https:// forum.finance.ua/search.php
Інформація
Вибачте, але ви не можете здійснювати новий пошук так швидко. Повторіть вашу спробу пізніше.
один раз дало пошукати і все...
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Diman
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Додано: Пон 16 бер, 2020 11:16
Diman написав:
https:// forum.finance.ua/search.php
Інформація
Вибачте, але ви не можете здійснювати новий пошук так швидко. Повторіть вашу спробу пізніше.
один раз дало пошукати і все...
Да, сегодня почти с самого утра такое.
Все сидят рефрешат страницы, сервер не справляется
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:44
Вкладчик1234 написав:
Все сидят рефрешат страницы, сервер не справляется
Все верно
С ув.
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Ірина_
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Додано: Пон 16 бер, 2020 15:48
Ірина_ написав: Вкладчик1234 написав:
Все сидят рефрешат страницы, сервер не справляется
Все верно
С ув.
Надо срочно наращивать мощности.
Народ осел по домам надолго и еще не весь. Будем рефрешить еще чаще
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Сибарит
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Додано: Пон 16 бер, 2020 17:16
Сибарит
все это понимаем. Сами на удаленке сегодня работаем.
Ребята наши стараются и колдуют над проблемой
!
С ув.
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Ірина_
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Додано: Чет 26 бер, 2020 20:44
Опять перестал поиск работать. Совсем. Даже в непиковое время
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Сибарит
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