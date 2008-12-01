Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

https:// forum.finance.ua/search.php
Інформація
Вибачте, але ви не можете здійснювати новий пошук так швидко. Повторіть вашу спробу пізніше.
один раз дало пошукати і все...
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Додано: Пон 16 бер, 2020 11:08
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
https:// forum.finance.ua/search.php
Інформація
Вибачте, але ви не можете здійснювати новий пошук так швидко. Повторіть вашу спробу пізніше.
один раз дало пошукати і все...
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:16
Да, сегодня почти с самого утра такое.
Все сидят рефрешат страницы, сервер не справляется
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:44
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Додано: Пон 16 бер, 2020 15:48
Додано: Пон 16 бер, 2020 17:16
Сибарит все это понимаем. Сами на удаленке сегодня работаем.
Ребята наши стараются и колдуют над проблемой !
С ув.
Додано: Чет 26 бер, 2020 20:44
Опять перестал поиск работать. Совсем. Даже в непиковое время
Спасибо! Починили.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:18
Сибарит проблема знову з'явилася(((
Сказали, що швидкого рішення наразі немає , але задача поставлена!
Вибачте за незручності...Поки так
З пов.
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