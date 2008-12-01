Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

https:// forum.finance.ua/search.php
Інформація
Вибачте, але ви не можете здійснювати новий пошук так швидко. Повторіть вашу спробу пізніше.
один раз дало пошукати і все...
|
|
|
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:08
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
https:// forum.finance.ua/search.php
Інформація
Вибачте, але ви не можете здійснювати новий пошук так швидко. Повторіть вашу спробу пізніше.
один раз дало пошукати і все...
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:16
Да, сегодня почти с самого утра такое.
Все сидят рефрешат страницы, сервер не справляется
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 16 бер, 2020 15:44
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Додано: Пон 16 бер, 2020 16:48
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:16
Сибарит все это понимаем. Сами на удаленке сегодня работаем.
Ребята наши стараются и колдуют над проблемой !
С ув.
Додано: Чет 26 бер, 2020 21:44
Опять перестал поиск работать. Совсем. Даже в непиковое время
Спасибо! Починили.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:18
Сибарит проблема знову з'явилася(((
Сказали, що швидкого рішення наразі немає , але задача поставлена!
Вибачте за незручності...Поки так
З пов.
Додано: Вів 07 кві, 2020 00:46
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Правильно ли,что при удалении первоначального сообщения участника - нетронутыми остается вся цепочка ответов, в т.ч. тех,где это удаленное сообщение процитировано ?
Жалобы - нулевой вариант.
Но ведь - теряется смысл. Никто не понимает о чем речь.
Тем более цитаты сообщения остаются,а само сообщение,к слову 100% финансово-экономическое удалено.
И еще.
Наверное все 100% участников форума поддержали бы - если бы при удалении было хоть слово о причине удаления, тогда б участники не повторяли б своих ошибок и форум был би чище в 100 раз.
Но. Причина удаления - тайна за семью замками. Это суперсекретная информация.
И в большинстве случаев участник не понимает за что же удалено сообщение.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
|