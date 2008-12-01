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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 214215216217
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:08

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

https:// forum.finance.ua/search.php
Інформація
Вибачте, але ви не можете здійснювати новий пошук так швидко. Повторіть вашу спробу пізніше.

один раз дало пошукати і все...
Diman
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:16

  Diman написав:https:// forum.finance.ua/search.php
Інформація
Вибачте, але ви не можете здійснювати новий пошук так швидко. Повторіть вашу спробу пізніше.

один раз дало пошукати і все...

Да, сегодня почти с самого утра такое.
Все сидят рефрешат страницы, сервер не справляется
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:44

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  Вкладчик1234 написав:Все сидят рефрешат страницы, сервер не справляется

Все верно

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:48

  Ірина_ написав:
  Вкладчик1234 написав:Все сидят рефрешат страницы, сервер не справляется

Все верно

С ув.

Надо срочно наращивать мощности.
Народ осел по домам надолго и еще не весь. Будем рефрешить еще чаще :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:16

Сибарит все это понимаем. Сами на удаленке сегодня работаем.
Ребята наши стараются и колдуют над проблемой :| !

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:44

Опять перестал поиск работать. Совсем. Даже в непиковое время :(

Спасибо! Починили.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:18

Сибарит проблема знову з'явилася(((
Сказали, що швидкого рішення наразі немає :oops:, але задача поставлена!
Вибачте за незручності...Поки так

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 00:46

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Правильно ли,что при удалении первоначального сообщения участника - нетронутыми остается вся цепочка ответов, в т.ч. тех,где это удаленное сообщение процитировано ?
Жалобы - нулевой вариант.
Но ведь - теряется смысл. Никто не понимает о чем речь.
Тем более цитаты сообщения остаются,а само сообщение,к слову 100% финансово-экономическое удалено.

И еще.
Наверное все 100% участников форума поддержали бы - если бы при удалении было хоть слово о причине удаления, тогда б участники не повторяли б своих ошибок и форум был би чище в 100 раз.
Но. Причина удаления - тайна за семью замками. Это суперсекретная информация.
И в большинстве случаев участник не понимает за что же удалено сообщение.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:59

Автор77 FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...?

С ув.
Ірина_
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