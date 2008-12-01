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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 215216217218
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:07

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  Автор77 написав:"Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді"

Логічно, це FAQ - "Питяння, що задаються найчастіше"
Там не треба нічого писати, читати треба
Faceless
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