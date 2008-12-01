Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Логічно, це FAQ - "Питяння, що задаються найчастіше"
Там не треба нічого писати, читати треба
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Додано: Вів 07 кві, 2020 13:07
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Додано: Сер 15 кві, 2020 12:03
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
два вопроса
1) последние несколько дней очень трудно пользоваться функциями поиска новых постов (вы не можете выполнять поиск так быстро после предыдущего). я последние 2 часа вообще не могу ни разу
2) зачем 3 раза в день я получаю КАПТЧУ? может как-то можно отрегулировать до разумных уровней?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 15 кві, 2020 12:10
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
Вибачте, але ви не можете здійснювати новий пошук так швидко. Повторіть вашу спробу пізніше.
Якщо не хочете чекати - скористайтесь альтернативним пошуком по всіх проектах порталу Finance.UA за допомогою наступної форми:
Отремонтируйте пожалуйста форум !!!
Додано: Сер 15 кві, 2020 12:13
Есть такое. Все самоизолировались на форуме, вот и не выдерживает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 15 кві, 2020 12:18
Шановні форумчани!
Проблема відома
Вибачте, надіюся, за тимчасові незручності
З пов.
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