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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 215216217218
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:07

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  Автор77 написав:"Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді"

Логічно, це FAQ - "Питяння, що задаються найчастіше"
Там не треба нічого писати, читати треба
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:03

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

два вопроса
1) последние несколько дней очень трудно пользоваться функциями поиска новых постов (вы не можете выполнять поиск так быстро после предыдущего). я последние 2 часа вообще не могу ни разу
2) зачем 3 раза в день я получаю КАПТЧУ? может как-то можно отрегулировать до разумных уровней?
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:10

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Вибачте, але ви не можете здійснювати новий пошук так швидко. Повторіть вашу спробу пізніше.

Якщо не хочете чекати - скористайтесь альтернативним пошуком по всіх проектах порталу Finance.UA за допомогою наступної форми:

Отремонтируйте пожалуйста форум !!! :evil:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:13

  Vadim V написав:Вибачте, але ви не можете здійснювати новий пошук так швидко. Повторіть вашу спробу пізніше.

Якщо не хочете чекати - скористайтесь альтернативним пошуком по всіх проектах порталу Finance.UA за допомогою наступної форми:

Отремонтируйте пожалуйста форум !!! :evil:

Есть такое. Все самоизолировались на форуме, вот и не выдерживает :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 12:18

Шановні форумчани!
Проблема відома :oops:
Вибачте, надіюся, за тимчасові незручності

З пов.
Ірина_
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