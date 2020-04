Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Додано: Сер 15 кві, 2020 12:03

два вопроса

1) последние несколько дней очень трудно пользоваться функциями поиска новых постов (вы не можете выполнять поиск так быстро после предыдущего). я последние 2 часа вообще не могу ни разу

2) зачем 3 раза в день я получаю КАПТЧУ? может как-то можно отрегулировать до разумных уровней?

