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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 219220221222
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:23

Заработало:
Админ Хостинг Картинок (Администратор) вчора о 03:02

Ошибка устранена. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Все Ваши картинки были сохранены

https://forum.hostingkartinok.com/
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:40

Опять ошибка с поиском последних (непрочитанных) сообщений
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:49

  Сибарит написав:В последние несколько дней возникает очень большая пауза в загрузке страниц форума и остальных страниц портала. Создается впечатление, что где-то затесалась ссылка на блокируемый ресурс и происходит ожидание отказа в соединении. При работе через анонимайзер этих пауз нет, как нет их и при работе через провайдера, который дает отказ сразу.
Пауза происходит после почти полной загрузки страницы, но перед появлением скроллера наверх.

Ситуация стала повторяться, но теперь только для тем в форуме.
Пауза возникает после загрузки содержимого страницы, но перед переходом к сообщению при попытке чтения непрочитанных и при переходе по ссылке на конкретное сообщение.
Сибарит
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  #<1 ... 219220221222
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