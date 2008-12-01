Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Сибарит написав:В последние несколько дней возникает очень большая пауза в загрузке страниц форума и остальных страниц портала. Создается впечатление, что где-то затесалась ссылка на блокируемый ресурс и происходит ожидание отказа в соединении. При работе через анонимайзер этих пауз нет, как нет их и при работе через провайдера, который дает отказ сразу. Пауза происходит после почти полной загрузки страницы, но перед появлением скроллера наверх.
Ситуация стала повторяться, но теперь только для тем в форуме. Пауза возникает после загрузки содержимого страницы, но перед переходом к сообщению при попытке чтения непрочитанных и при переходе по ссылке на конкретное сообщение.