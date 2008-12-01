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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 220221222223
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 14:14

greenozon :cry:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 14:29

Ірина_

давайте щось робити із цим,
почнемо із пошуку крайнього, є такий? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 14:43

  greenozon написав:Ірина_

давайте щось робити із цим,
почнемо із пошуку крайнього, є такий? :)

Невістка) :mrgreen:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 16:04

Ірина_

:wink: :!: :D
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 22:10

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

На першій сторінці активних тем 7 штук "Что такое ОСАГО" від вашого бота.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 20 сер, 2020 10:48

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

unicdima вибачте за незручності.

  Ірина_ написав:Колега повернеться з відпустки, зможе допомогти.
Ірина_
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  #<1 ... 220221222223
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