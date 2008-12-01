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недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 221222223224
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 15:09

Шановні форумчани!
Мені вже соромно Вам щось відповідати, це не залежить від мене(((
Вибачте за хаос :oops:, продовжую писати до розробки....

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 16:51

  Ірина_ написав:Шановні форумчани!
Мені вже соромно Вам щось відповідати, це не залежить від мене(((
Вибачте за хаос :oops:, продовжую писати до розробки....

З пов.

Не переживайте,переживём.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:30

Мизантрóп дякую за розуміння.
З ботом вже розібралися, обіцяв не спамити :wink:
Чекаю на вирішення багу з CAPTCHA.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:31

Ірина_
А с народом что? :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:39

Vorlon думаю, що сезон відпусток і неймовірна спека :) Більшість плескаються у водичці
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 18:44

Ірина_

Дякую вам за те що ви є,
тут,
поряд

без вас цей форум був би іншим!

:wink: :!:
+50грн !
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greenozon
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