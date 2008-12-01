Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Шановні форумчани!
Мені вже соромно Вам щось відповідати, це не залежить від мене(((
Вибачте за хаос , продовжую писати до розробки....
З пов.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 15:09
Шановні форумчани!
Мені вже соромно Вам щось відповідати, це не залежить від мене(((
Вибачте за хаос , продовжую писати до розробки....
З пов.
Додано: Пон 31 сер, 2020 16:51
Не переживайте,переживём.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 31 сер, 2020 18:30
Мизантрóп дякую за розуміння.
З ботом вже розібралися, обіцяв не спамити
Чекаю на вирішення багу з CAPTCHA.
Додано: Пон 31 сер, 2020 18:39
Vorlon думаю, що сезон відпусток і неймовірна спека Більшість плескаються у водичці
Додано: Пон 31 сер, 2020 18:44
Ірина_
Дякую вам за те що ви є,
тут,
поряд
без вас цей форум був би іншим!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 01 вер, 2020 18:24
Шановні форумчани!
Щодо CAPTCHA. Це була не форумна капча.
Наш форум перенесли на CloudFlare, а на цьому хостингу є своя капча. Ось власне звідки ноги ростуть. Наразі внесли правки.
Чекаю від Вас фідбек, чи вдалося позбутися цих нестерпних незручностей.
Ще раз дякую за терпіння
З пов.
Додано: Вів 01 вер, 2020 18:27
я вже забув коли в мене з`являлась капча, а от тільки що вона з`явилась.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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